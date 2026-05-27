22:34:56 Среда, 27 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

ДТП в Кузнецком районе унесло жизнь мужчины

09:19 | 27.05.2026 | Происшествия

Печать

Пенза, 27 мая 2026. PenzaNews. Один человек погиб, еще трое получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения автомобилей «Lada Vesta» и «УАЗ» на федеральной трассе М5 «Урал» в Кузнецком районе Пензенской области.

ДТП в Кузнецком районе унесло жизнь мужчины

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло 26 мая, автомобилем «Lada Vesta» управлял мужчина 1961 года рождения, за рулем «УАЗа» находился водитель 1981 года рождения.

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области

«В результате происшествия водитель автомобиля «Lada Vesta» от полученных телесных повреждений скончался на месте. Два пассажира автомобиля «Lada Vesta» – женщины 1950 и 1963 годов рождения и водитель автомобиля «УАЗ» доставлены в медицинское учреждение», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.


Читайте также
В Лопатинском районе прокуратура защитила права обманутой мошенниками пенсионерки Житель Пензы лишился около 400 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях
В Колышлейском районе водителю «КамАЗа» вынесен приговор за ДТП, в котором пострадал мужчина Женщина-пешеход госпитализирована после ДТП на улице Мира в Пензе
В Пензе водитель «Cadillac» сбил женщину Мошенники выманили у жителя Пензы около 500 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама