ДТП в Кузнецком районе унесло жизнь мужчины Происшествия

Пенза, 27 мая 2026. PenzaNews. Один человек погиб, еще трое получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения автомобилей «Lada Vesta» и «УАЗ» на федеральной трассе М5 «Урал» в Кузнецком районе Пензенской области.

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, ДТП произошло 26 мая, автомобилем «Lada Vesta» управлял мужчина 1961 года рождения, за рулем «УАЗа» находился водитель 1981 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Lada Vesta» от полученных телесных повреждений скончался на месте. Два пассажира автомобиля «Lada Vesta» – женщины 1950 и 1963 годов рождения и водитель автомобиля «УАЗ» доставлены в медицинское учреждение», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что обстоятельства произошедшего устанавливаются.