Пенза, 28 мая 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил пограничников с праздником.

«Уважаемые ветераны и сотрудники пограничной службы ФСБ России! Сердечно поздравляю вас с Днем пограничника! Сегодня военнослужащие встречают свой профессиональный праздник на боевом посту, защищая границы нашей Родины. Они обеспечивают безопасность граждан в сложных, порой экстремальных условиях. Стойкость, бдительность и верность боевому братству отмечает всех, кто в разное время нес службу в пограничных войсках», — подчеркнул глава региона.

Он выразил особую благодарность ветеранам пограничной службы.

«Ваш опыт, мудрость и преданность долгу служат примером для молодого поколения защитников Отечества», — отметил губернатор.

Олег Мельниченко поблагодарил пограничников за профессионализм, мужество и самоотверженность.

«Желаю всем пограничникам крепкого здоровья, благополучия, успехов в службе, надежного тыла и теплоты общения в семейном кругу!» — подчеркнул он.