Последние звонки в Пензе прошли без происшествий — глава города
Пенза, 27 мая 2026. PenzaNews. Последние звонки в Пензе прошли без происшествий. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.
Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»
«Это результат серьезной подготовки и совместной работы всех служб», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в среду, 27 мая.
Глава Пензы добавил, что накануне проводились рейды по торговым точкам, чтобы исключить продажу алкоголя.
«В итоге обследовали 130 объектов и составили шесть протоколов. Виновных обязательно привлечем к административной ответственности», — заверил он.
По словам Олега Денисова, сотрудники городского управления образования, администраций районов Пензы и правоохранительных органов проверяли места массового отдыха молодежи.
«Ни одного правонарушения — это хороший показатель. Значит, ребята отдыхали культурно и безопасно. Спасибо всем, в том числе учителям и родителям, за усиленную профилактику в этот важный для выпускников момент!» — написал глава города.