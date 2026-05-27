Последние звонки в Пензе прошли без происшествий — глава города

Пенза, 27 мая 2026. PenzaNews. Последние звонки в Пензе прошли без происшествий. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«Это результат серьезной подготовки и совместной работы всех служб», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в среду, 27 мая.

Глава Пензы добавил, что накануне проводились рейды по торговым точкам, чтобы исключить продажу алкоголя.

«В итоге обследовали 130 объектов и составили шесть протоколов. Виновных обязательно привлечем к административной ответственности», — заверил он.

По словам Олега Денисова, сотрудники городского управления образования, администраций районов Пензы и правоохранительных органов проверяли места массового отдыха молодежи.

«Ни одного правонарушения — это хороший показатель. Значит, ребята отдыхали культурно и безопасно. Спасибо всем, в том числе учителям и родителям, за усиленную профилактику в этот важный для выпускников момент!» — написал глава города.