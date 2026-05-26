В Пензе прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о ДТП, во время которого автомобиль сбил пешеходов на тротуаре Криминал

Пенза, 26 мая 2026. PenzaNews. Прокуратура Пензенской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителей Пензы в возрасте 51 года и 53 лет, которым вменяется совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По версии следствия, 9 июня 2025 года на регулируемом перекрестке улиц Тернопольской и Бородина города Пензы водители автомобилей «Datsun on-DO» и «Kia Rio» допустили нарушения правил дорожного движения. Вследствие их противоправных действий произошло столкновение транспортных средств, после которого один из автомобилей выехал на тротуар и совершил наезд на стоящих пешеходов — 47-летнего мужчину, женщину и 5-летнюю девочку, а затем столкнулся с железобетонной опорой и только после этого остановился», — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

В нем добавляется, что здоровью мужчины был причинен тяжкий вред.

«Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Пензы для рассмотрения по существу», — уточняется в тексте.