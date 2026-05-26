В Кузнецке собственник частной охранной организации подозревается в мошенничестве

Кузнецк, 26 мая 2026. PenzaNews. Уголовные дела о мошенничестве возбуждены на основании материалов оперативно-разыскной деятельности УФСБ России по Пензенской области в отношении фактического собственника частной охранной организации в Кузнецке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

«По данным следствия, в 2024-2025 годах частной охранной организацией с двумя образовательными и одним лечебным учреждениями, находящимися на территории города Кузнецка и Кузнецкого района, заключены контракты на оказание услуг по охране. Подозреваемый достоверно знал, что охранная организация не сможет организовать надлежащее исполнение контрактов, поскольку в штате отсутствовало необходимое количество квалифицированных сотрудников, прошедших специальное обучение. Введя в заблуждение руководство учреждений относительно качества предоставленных услуг, подозреваемый после поступления на расчетный счет частной охранной организации денежных средств в счет оплаты по контрактам похитил из них в общей сложности более 1,7 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время выполняется комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, и иных лиц, причастных к совершению мошеннических действий.