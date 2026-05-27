В Пензе «Ростелеком» провел среди пятиклассников чемпионат по настольной игре «Безопасный интернет»

Пенза, 27 мая 2026. PenzaNews. Шесть команд учеников пятых классов школ Пензы приняли участие в чемпионате по настольной игре «Безопасный интернет», организованном «Ростелекомом» на базе городской библиотеки №2 имени М.Е. Салтыкова-Щедрина в преддверии летних каникул.

«Школьники проходили по игровому полю и отвечали на вопросы разной сложности. За каждый правильный ответ ребята получали баллы. По итогам соревнований первое место заняла команда средней школы №58 имени Г.В. Мясникова. «Ростелеком» вручил победителям школьные рюкзаки, внешние аккумуляторы и настольные игры», — говорится в сообщении пресс-службы провайдера.

Из него следует, что чемпионат стал завершающим этапом просветительского проекта «Цифровой мир: жить безопасно», в рамках которого эксперты компании с февраля по май проводили для школьников интерактивные лекции и квизы.

«Пятиклассники узнали об угрозах в интернете — краже персональных данных, мошенничестве, буллинге и фишинге. Особое внимание уделялось практическим навыкам: созданию сложных паролей, использованию антивирусов и двухфакторной аутентификации», — поясняется в тексте.

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, для современных школьников интернет — естественная среда, однако она полна скрытых угроз.

«Особенно важно регулярно напоминать о правилах безопасности, поскольку ребят еще легко обмануть. Мы уверены, что наш проект дал подросткам полезные знания и навыки для защиты в сети. Настольная игра помогла закрепить их в увлекательной форме», — сказал руководитель филиала, слова которого приводятся в пресс-релизе.

В тексте уточняется, что в завершение проекта «Ростелеком» передал в дар пензенским библиотекам 23 экземпляра настольной игры.