Жительница Пензенской области передала незнакомке около 3 млн. рублей после беседы с «сотрудником ФСБ» Криминал

Пенза, 28 мая 2026. PenzaNews. Жительница Никольского района Пензенской области 1955 года рождения передала незнакомке около 3 млн. рублей после телефонного общения с мошенником, который выдал себя за сотрудника ФСБ.

По информации пресс-службы УМВД России по региону, злоумышленник заявил, что со счета собеседницы переводились деньги в поддержку террористической группы и для невозбуждения в отношении нее уголовного дела необходимо перечислить сбережения на «безопасный счет».

«После этого гражданка проследовала в отделение банка, где получила в кассе денежные средства в сумме 2 млн. 733 тыс. рублей, а еще 100 тыс. рублей заняла у родственников. После этого она передала их незнакомке лично в руки», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что позднее женщина осознала обман и обратилась в полицию, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».