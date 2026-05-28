11:42:08 Четверг, 28 мая
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Жительница Пензенской области передала незнакомке около 3 млн. рублей после беседы с «сотрудником ФСБ»

09:37 | 28.05.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 28 мая 2026. PenzaNews. Жительница Никольского района Пензенской области 1955 года рождения передала незнакомке около 3 млн. рублей после телефонного общения с мошенником, который выдал себя за сотрудника ФСБ.

Жительница Пензенской области передала незнакомке около 3 млн. рублей после беседы с «сотрудником ФСБ». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации пресс-службы УМВД России по региону, злоумышленник заявил, что со счета собеседницы переводились деньги в поддержку террористической группы и для невозбуждения в отношении нее уголовного дела необходимо перечислить сбережения на «безопасный счет».

«После этого гражданка проследовала в отделение банка, где получила в кассе денежные средства в сумме 2 млн. 733 тыс. рублей, а еще 100 тыс. рублей заняла у родственников. После этого она передала их незнакомке лично в руки», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что позднее женщина осознала обман и обратилась в полицию, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Читайте также
В Лопатинском районе прокуратура защитила права обманутой мошенниками пенсионерки Житель Пензы лишился около 400 тыс. рублей в надежде заработать на инвестициях
В Колышлейском районе водителю «КамАЗа» вынесен приговор за ДТП, в котором пострадал мужчина Женщина-пешеход госпитализирована после ДТП на улице Мира в Пензе
В Пензе водитель «Cadillac» сбил женщину Мошенники выманили у жителя Пензы около 500 тыс. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама