В Пензенской области задержана подозреваемая в убийстве малолетнего ребенка Криминал

Пенза, 8 июля 2026. PenzaNews. Подозреваемая в убийстве девочки 2022 года рождения, тело которой с ножевым ранением в области груди было обнаружено в домовладении в Нижнеломовском районе Пензенской области 4 июля, задержана на федеральной трассе М5 «Урал» при попытке покинуть территорию муниципального образования. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Фото: 58.мвд.рф

«4 июля в дежурную часть МО МВД России «Нижнеломовский» поступило сообщение от местной жительницы 2005 года рождения. Заявительница сообщила об обнаружении трупа своей малолетней дочери 2022 года рождения в домовладении родственницы, которой она доверила присмотр за ребенком. Ранее заявительница неоднократно оставляла дочь у своей сестры. На место происшествия незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа. При осмотре тела ребенка были зафиксированы признаки насильственной смерти, а именно — ножевое ранение в области груди. Подозрение полицейских пало на родственницу заявительницы, которой дома не оказалось», — говорится в тексте, размещенном на сайте ведомства.

В нем поясняется, что полицейские опросили людей из круга общения подозреваемой 2001 года рождения, обследовали жилой сектор и прилегающие территории, включая заброшенные строения, лесные массивы и кладбища, на всех въездах и выездах из района были выставлены посты блокирования.

«В результате слаженных действий сотрудников органов внутренних дел в вечернее время того же дня подозреваемая была задержана на федеральной автомобильной дороге М5 «Урал» при попытке покинуть территорию района. Установлено, что после совершения преступления подозреваемая скрывалась в лесном массиве. Девушка была доставлена в отдел полиции», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по факту убийства ребенка возбуждено уголовное дело.