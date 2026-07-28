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В Пензенской области за полгода по программе капремонта работы проведены более чем в 100 многоквартирных домах

09:15 | 28.07.2026 | ЖКХ

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Пенза, 28 июля 2026. PenzaNews. Работы по капитальному ремонту общего имущества более чем 100 многоквартирных домов Пензенской области проведены в I полугодии 2026 года. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области за полгода по программе капремонта работы проведены более чем в 100 многоквартирных домах. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За I полугодие 2026 года в Пензенской области по программе капитального ремонта приведен в порядок 101 многоквартирный дом. Ремонт крыш выполнен в 33 домах, обновление фасадов и ремонт фундаментов — в 26, установка новых лифтов — в 23», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в минувший понедельник, 27 июля.

Олег Мельниченко отметил, что только на замену лифтов направлено 190 млн. рублей — из средств бюджета Пензенской области, высвободившихся в результате списания региону двух третей задолженности по бюджетным кредитам.

«В рамках программы капремонта установили 74 новых подъемника, обеспечив комфорт и безопасность 15 тыс. жильцов», — уточнил глава региона.

Он добавил, что в 16 МКД проведена замена внутридомовых инженерных сетей: устаревших распределительных щитков и электропроводки, систем холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения и канализации.

«Отремонтированы системы отопления, установлены новые трубы и радиаторы в подъездах и на технических этажах», — написал губернатор.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что еще в 168 домах капитальный ремонт продолжается.

«Он ведется на разных стадиях — от подготовительного этапа до активной фазы работ», — пояснил он.


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