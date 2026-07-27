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Житель Пензенской области стал жертвой мошенничества при покупке дизтоплива почти на 2 млн. рублей

09:30 | 27.07.2026 | Криминал

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Пенза, 27 июля 2026. PenzaNews. 66-летний житель Никольского района Пензенской области стал жертвой мошенничества при покупке дизельного топлива почти на 2 млн. рублей через интернет.

Житель Пензенской области стал жертвой мошенничества при покупке дизтоплива почти на 2 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мужчина на предоставленную на сайте электронную почту написал письмо, в котором оставил заявку за приобретение топлива. Спустя две недели с потерпевшим связался менеджер по продажам и отправил договор о поставке и номер расчетного счета об оплате. Покупатель перечислил почти 2 млн. рублей на предоставленный собеседником банковский счет. Через несколько дней заявитель связался с продавцом, который пояснил, что в ближайшее время будет произведена отгрузка товара. Гражданин, обеспокоенный тем, что топливо ему так и не поступило, попытался вновь связаться с менеджером, однако он перестал выходить на связь», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — отмечается в тексте.


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