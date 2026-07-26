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Жительница Пензы перевела мошенникам около 1 млн. рублей

11:12 | 26.07.2026 | Криминал

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Пенза, 26 июля 2026. PenzaNews. Жительница Пензы 1986 года рождения стала жертвой телефонного мошенничества и лишилась почти 1 млн. рублей.

Жительница Пензы перевела мошенникам около 1 млн. рублей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как следует из сообщения пресс-службы УМВД России по Пензенской области, сначала женщине позвонил незнакомец по видом сотрудника силового ведомства, который убедил ее назвать номер СНИЛС для получения награды.

«Затем потерпевшей поступил звонок от якобы сотрудника другого силового ведомства. Звонивший заявил, что ее личными данными располагают мошенники, а также с ее банковского счета был совершен перевод денежных средств в поддержку экстремистских организаций. Мошенник убедил гражданку перевести все свои сбережения во избежание уголовной ответственности на якобы безопасный счет. Испугавшись, женщина последовала указаниям злоумышленника и перевела на неустановленный счет 990 тыс. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


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