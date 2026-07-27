Над Пензой сбито два вражеских беспилотника — губернатор Происшествия

Пенза, 27 июля 2026. PenzaNews. Два вражеских беспилотника сбито над Пензой силами противовоздушной обороны Минобороны России. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Силами ПВО Минобороны России над Пензой сбито два вражеских беспилотника. По предварительной информации, жертв и разрушений нет», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в 4.45 понедельника, 27 июля.

Глава региона добавил, что на месте падения обломков работают специалисты служб экстренного реагирования.

«При обнаружении обломков не нужно подходить к ним, тем более — их трогать. Звоните по телефону 112. Также напоминаю об ответственности за съемку и распространение фото- и видеокадров, где видны полет или падение БПЛА», — напомнил Олег Мельниченко.

Он призвал жителей не распространять слухи и доверять только проверенной информации.

«Берегите себя и близких», — подчеркнул глава региона.