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Над Пензой сбито два вражеских беспилотника — губернатор

07:07 | 27.07.2026 | Происшествия

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Пенза, 27 июля 2026. PenzaNews. Два вражеских беспилотника сбито над Пензой силами противовоздушной обороны Минобороны России. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.

Над Пензой сбито два вражеских беспилотника — губернатор

Фото: Pnzreg.ru

«Силами ПВО Минобороны России над Пензой сбито два вражеских беспилотника. По предварительной информации, жертв и разрушений нет», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в 4.45 понедельника, 27 июля.

Глава региона добавил, что на месте падения обломков работают специалисты служб экстренного реагирования.

«При обнаружении обломков не нужно подходить к ним, тем более — их трогать. Звоните по телефону 112. Также напоминаю об ответственности за съемку и распространение фото- и видеокадров, где видны полет или падение БПЛА», — напомнил Олег Мельниченко.

Он призвал жителей не распространять слухи и доверять только проверенной информации.

«Берегите себя и близких», — подчеркнул глава региона.


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