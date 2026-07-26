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Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем ВМФ

09:16 | 26.07.2026 | Общество

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Пенза, 26 июля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей с Днем Военно-морского флота.

Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем ВМФ

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Пензенской области

«Этот праздник олицетворяет боевую мощь нашего флота, храбрость и героизм многих поколений моряков. В этом году исполняется 330 лет указу Петра I о создании Военно-морского флота. Наш пензенский край находится далеко от моря, но к истории флота имеет непосредственное отношение. Пензенские леса сплавлялись по рекам на верфи для строительства первых судов и флотилий Российской империи. Пензенцы принимали участие в освоении прибрежных вод Аляски и Дальнего Востока, ледовых пространств Арктики. Во время Русско-Японской войны служили на легендарном крейсере «Варяг». В годы Великой Отечественной войны более 15 тыс. пензенцев сражались в рядах Военно-морского флота СССР. Во время холодной войны наши земляки защищали интересы нашей Родины на морских рубежах в разных частях света», — отметил глава региона.

Олег Мельниченко добавил, что уроженцы Пензенской области и сегодня выполняют служебно-боевые задачи в составе военно-морского флота России, защищая суверенитет, независимость, территориальную целостность и безопасность Родины.

«Выражаю глубокую признательность всем пензенцам — ветеранам флота, всем, кто сегодня несет боевое дежурство на кораблях, — за отвагу, мужество и верность Отчизне. Желаю крепкого здоровья, счастья, успехов, воплощения в жизнь самых масштабных планов и смелых замыслов!» — подчеркнул губернатор.


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