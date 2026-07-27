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Официальных обращений о повреждении жилых помещений в результате атаки БПЛА пока не поступало — глава Пензы

12:05 | 27.07.2026 | Общество

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Пенза, 27 июля 2026. PenzaNews. Официальных обращений о повреждении жилых помещений на территории Пензы в результате утренней атаки БПЛА пока не поступало. Об этом заявил глава города Олег Денисов в ходе совещания, состоявшегося в мэрии у понедельник, 27 июля.

Официальных обращений о повреждении жилых помещений в результате атаки БПЛА пока не поступало — глава Пензы

Фото: Penza-gorod.ru

Он отметил, что в соцсетях появляются сообщения о выбитых окнах в отдельных квартирах.

«Официальных обращений пока не поступало. Мы готовы оказать помощь и восстановить возможные повреждения», — подчеркнул Олег Денисов.

Согласно информации, размещенной на сайте мэрии Пензы, в случае повреждения квартиры необходимо сообщить об этом в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру: +7 (8412) 63-10-05 или в администрацию Железнодорожного района города: +7 (8412) 55-11-00.

«При этом администрация города не проводит обзвон для уточнения состояния имущества, поэтому любые звонки с подобными вопросами могут быть попыткой мошенничества. Не сообщайте персональные данные посторонним лицам», — сказано в сообщении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», рано утром в понедельник, 27 июля, силами ПВО Минобороны России над Пензой было сбито два вражеских беспилотника.

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко написал в своем канале в мессенджере «Макс», что, по предварительной информации, жертв и разрушений нет.


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