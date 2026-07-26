Сергей Васянин поздравил жителей Пензы с Днем ВМФ Общество

Пенза, 26 июля 2026. PenzaNews. Председатель Пензенской городской думы Сергей Васянин поздравил жителей областного центра с Днем Военно-морского флота.

Фото: Pgduma.ru

«Военно-морскому флоту России — 330 лет. В 1696 году Боярская дума подписала знаменитый указ, который гласил «Морским судам — быть!» За прошедшие столетия наши моряки в различных боях не раз доказывали свое мужество, храбрость и верность родной державе. Русские флотоводцы вписали немало ярких страниц в военную летопись нашей страны, и мы гордимся их героизмом и подвигами», — отметил спикер гордумы.

Сергей Васянин поздравил с профессиональным праздником всех, кто служит или служил в ВМФ.

«От души желаю счастья, здоровья, бодрости духа, успехов в любых начинаниях! Пусть в ваших семьях всегда царят мир и благополучие! Семь футов вам под килем и ясного горизонта!» — цитирует поздравление Сергея Васянина пресс-служба Пензенской городской думы.