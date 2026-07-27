В Пензе состоялась презентация книги «Журавли над Днепром» Общество

Пенза, 27 июля 2026. PenzaNews. Руководитель сердобской поисковой группы «Азимут-58», член регионального отделения Российского военно-исторического общества Константин Кривулин представил свою книгу «Журавли над Днепром» в ходе состоявшегося в пензенском государственном краеведческом музее мероприятия, посвященного 85-летию освобождения города Рогачева. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства культуры и туризма Пензенской области.

Фото: Minkult.pnzreg.ru

«Издание посвящено истории и боевому пути 221-го стрелкового полка и 131-го отдельного артиллерийского дивизиона 61-й стрелковой дивизии, сформированной в Пензенской области», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в книге увековечены имена более 800 бойцов и командиров, собраны наградные документы, письма, воспоминания, фотографии, схемы и картографический материал.

«Константин Кривулин, автор издания, поделился подробностями о создании книги и ее содержании. Он подчеркнул, что большую ценность представляют переводы немецких архивных документов, многие из которых публикуются впервые. Также в книге есть разделы, посвященные местам захоронения воинов и хронологии событий, связанных с гибелью генерал-майора Николая Прищепы, командира дивизии», — отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что материалы для книги подготовлены поисковой группой «Азимут-58».

«Издание будет полезно историкам, краеведам, музейным работникам, а также всем, кто интересуется военной историей пензенского края», — поясняется в тексте.