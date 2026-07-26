В Городищенском районе девушка подозревается в краже у матери кошелька с 70 тыс. рублей Криминал

Пенза, 26 июля 2026. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено в Городищенском районе Пензенской области по факту кражи у 46-летней местной жительницы кошелька с деньгами в сумме 70 тыс. рублей, в совершении преступления подозревается дочь женщины. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по региону.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Со слов подозреваемой установлено, что продолжительное время она гуляла на улице, где поздним вечером встретила свою мать. Заявительница пояснила ей, что пора отправляться домой. В результате между родственницами возникла словесная перепалка, в ходе которой потерпевшая отправилась по личным делам. Обиженная девушка все же направилась домой, где обнаружила кошелек матери с денежными средствами в комнате, забрала его и потратила все сбережения на развлечения, поездки к приятелям», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что подозреваемой грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.