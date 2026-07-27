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Глава Пензы поручил усилить работу по предотвращению фактов купания в фонтане на улице Московской

16:12 | 27.07.2026 | Общество

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Пенза, 27 июля 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поручил активизировать профилактическую работу, направленную на предотвращение фактов купания в фонтане на улице Московской.

Глава Пензы поручил усилить работу по предотвращению фактов купания в фонтане на улице Московской

Фото: Penza-gorod.ru

«В жаркую погоду пензенцы пытаются охладиться в чаше фонтана. К сожалению, не все осознают последствия таких процедур. В первую очередь это небезопасно для самих людей. Под водой скрыто оборудование — подсветка, провода, распределительные коробки питания и форсунки, о которые легко пораниться, получить травмы и удар током», — отметил он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в понедельник, 27 июля.

Олег Денисов потребовал проводить беседы с детьми и их родителями, предупреждать об административной ответственности и раздавать памятки.

«Наша задача — объяснить, что фонтан создан для украшения города, а не для купания», — подчеркнул он.

Как сообщает пресс-служба мэрии, в 2026 году до начала сезона было отремонтировано 12 поворотных форсунок фонтана в центре Пензы, при этом за последний месяц в результате купания населения выведены из строя четыре форсунки и 10 быстродействующих клапанов, не подлежащих ремонту.


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