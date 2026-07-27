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Олег Денисов подверг критике подход ресурсоснабжающих организаций к проведению земляных работ

17:00 | 27.07.2026 | ЖКХ

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Пенза, 27 июля 2026. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов подверг критике подход ресурсоснабжающих организаций к проведению земляных работ в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону.

Олег Денисов подверг критике подход ресурсоснабжающих организаций к проведению земляных работ

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«В самом разгаре опрессовка и замена коммунальных сетей — деятельность крайне необходимая. Важно заранее найти слабые места, чтобы не допустить крупных аварий зимой. Проехали по местам разрытий — на пересечении проспекта Строителей и [улицы] Тернопольской, рядом с универсамом №175, на улицах Кронштадтской и Одесской в районе детского парка. На некоторых участках сильно хромает культура производства работ — отсутствуют качественные ограждения, пешеходные связи для жителей, нет информационных стендов, люди не знают, кто отвечает за объект и когда его приведут в порядок», — написал Олег Денисов в своем канале в мессенджере «Макс» в понедельник, 27 июля.

Он обратил внимание на то, что систематически затягиваются сроки.

«И речь не только о том, чтобы вовремя засыпать яму, а качественно восстановить благоустройство — асфальт, газоны, цветники», — подчеркнул глава Пензы.

Олег Денисов также указал на то, что ресурсоснабжающие организации должны отвечать за работу своих субподрядчиков.

«Своих «помощников» нужно проверять, контролировать, подгонять. В выходные никто не выходит, это тоже фактор, который снижает общую эффективность. Если график составлен так, что практически половина недели выпадает, о своевременном завершении говорить сложно», — констатировал он.

Глава Пензы уточнил, что с начала 2026 года за нарушения при проведении земляных работ выписано 150 протоколов.

«И это не способ пополнить бюджет, а вынужденная мера, чтобы достучаться до тех, кто забыл про ответственность. Практику наказывать штрафами будем продолжать. Халатное отношение к организации процесса на местах недопустимо, оно не только создает неудобства, но и подрывает доверие жителей», — написал Олег Денисов.


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