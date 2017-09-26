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«Пензаконцерт» откроет сезон концертом симфонической капеллы

11:20 | 26.09.2017 | Культура

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Пенза, 26 сентября 2017. PenzaNews. Программа «Вера, надежда, любовь» губернаторской симфонической капеллы под управлением заслуженного деятеля искусств России Владимира Каширского откроет новый сезон в учреждении культуры «Пензаконцерт» в субботу, 30 сентября.

«Пензаконцерт» откроет сезон концертом симфонической капеллы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В музыкальной программе прозвучат произведения знаменитых зарубежных и отечественных композиторов.

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Намечено исполнить композиции «Либертанго» Астора Пьяццоллы, «Гранада» Агустина Лара, арию Джудитты из оперетты «Джудитта», дуэт Валентины и Алексея из оперетты «Искатели сокровищ», песню Ганны из оперетты Франца Легара «Веселая вдова».

Также прозвучат песни на стихи Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского, Андрея Вознесенского и Владимира Соллогуба.

Начало концерта намечено на 18.00, сообщается в официальной группе учреждения культуры в социальной сети «ВКонтакте».
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