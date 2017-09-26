«Пензаконцерт» откроет сезон концертом симфонической капеллы Культура Пенза, 26 сентября 2017. PenzaNews. Программа «Вера, надежда, любовь» губернаторской симфонической капеллы под управлением заслуженного деятеля искусств России Владимира Каширского откроет новый сезон в учреждении культуры «Пензаконцерт» в субботу, 30 сентября. Фотография © PenzaNews Купить фотографию В музыкальной программе прозвучат произведения знаменитых зарубежных и отечественных композиторов. Читайте также

Международный день музыки отметят в Пензе концертом Намечено исполнить композиции «Либертанго» Астора Пьяццоллы, «Гранада» Агустина Лара, арию Джудитты из оперетты «Джудитта», дуэт Валентины и Алексея из оперетты «Искатели сокровищ», песню Ганны из оперетты Франца Легара «Веселая вдова». Также прозвучат песни на стихи Евгения Евтушенко, Роберта Рождественского, Андрея Вознесенского и Владимира Соллогуба. Начало концерта намечено на 18.00, сообщается в официальной группе учреждения культуры в социальной сети «ВКонтакте». Нашли ошибку в тексте?

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