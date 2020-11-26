Публичные слушания по проекту бюджета Пензы намечены на 21 декабря Экономика

Пенза, 26 ноября 2020. PenzaNews. Публичные слушания по проекту бюджета Пензы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов пройдут 21 декабря.

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Согласно извещению, опубликованному на сайте городской администрации, они состоятся в малом зале мэрии.

Жители могут направить предложения и замечания по проекту бюджета на предстоящий трехлетний период по 20 декабря.

Проект бюджета Пензы на 2021 год сформирован с дефицитом в размере 69 млн. 392,9 тыс. рублей: общий объем доходов прогнозируется в сумме 14 млрд. 213 млн. 739,7 тыс. рублей, расходов — 14 млрд. 283 млн. 132,6 тыс. рублей.

Общий объем доходов бюджета на 2022 год прогнозируется в сумме 14 млрд. 938 млн. 410,4 тыс. рублей, расходов — 14 млрд. 977 млн. 382,3 тыс. рублей, дефицит составит почти 38 млн. 971,9 тыс. рублей.

Общий объем доходов бюджета на 2023 год прогнозируется в сумме 15 млрд. 811 млн. 927 тыс. рублей, расходов — 15 млрд. 834 млн. 927 тыс. рублей, дефицит составит 23 млн. рублей.