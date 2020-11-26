EN
17:09:19 Четверг, 26 ноября
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Публичные слушания по проекту бюджета Пензы намечены на 21 декабря

09:40 | 26.11.2020 | Экономика

Печать

Пенза, 26 ноября 2020. PenzaNews. Публичные слушания по проекту бюджета Пензы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов пройдут 21 декабря.

Публичные слушания по проекту бюджета Пензы намечены на 21 декабря. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Согласно извещению, опубликованному на сайте городской администрации, они состоятся в малом зале мэрии.

Жители могут направить предложения и замечания по проекту бюджета на предстоящий трехлетний период по 20 декабря.

Проект бюджета Пензы на 2021 год сформирован с дефицитом в размере 69 млн. 392,9 тыс. рублей: общий объем доходов прогнозируется в сумме 14 млрд. 213 млн. 739,7 тыс. рублей, расходов — 14 млрд. 283 млн. 132,6 тыс. рублей.

Общий объем доходов бюджета на 2022 год прогнозируется в сумме 14 млрд. 938 млн. 410,4 тыс. рублей, расходов — 14 млрд. 977 млн. 382,3 тыс. рублей, дефицит составит почти 38 млн. 971,9 тыс. рублей.

Общий объем доходов бюджета на 2023 год прогнозируется в сумме 15 млрд. 811 млн. 927 тыс. рублей, расходов — 15 млрд. 834 млн. 927 тыс. рублей, дефицит составит 23 млн. рублей.

Новости партнеров
Читайте также
Новые случаи заражения коронавирусом подтверждены в Пензе, Заречном и Пензенском районе Прокуратура проверит наличие противовирусных препаратов в пензенских аптеках и цены на них
В Пензенской области на продавца составили протокол за отказ обслуживать покупателя без маски В Заречном пациенты с COVID-19 начали получать бесплатные лекарства — Климанов
В Пензенской области открыта горячая линия по профилактике ВИЧ В Городищенском районе мужчину до смерти забили ломом
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама