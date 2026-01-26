21:19:30 Понедельник, 26 января
Пензенский губернатор провел рабочую встречу с бизнес-омбудсменом

15:06 | 26.01.2026 | Экономика

Пенза, 26 января 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко провел рабочую встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей в регионе Михаилом Лисиным.

Пензенский губернатор провел рабочую встречу с бизнес-омбудсменом

Фото: T.me/omelnichenko

«Обсудили с Михаилом Николаевичем Лисиным итоги его пятилетней работы в должности уполномоченного по защите прав предпринимателей в Пензенской области. За это время совместно с областной прокуратурой проведена большая работа по мониторингу законодательства и правотворческой деятельности. Итогом стало внесение более 40 законодательных инициатив, направленных на улучшение делового климата в нашем регионе. Так, в прошлом году приняты решения о продлении льготной ставки для IT-компаний до 2027 года, введении автоматизированной упрощенной системы налогообложения», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в понедельник, 26 января.

Он отметил, что предложения, направленные на создание безбарьерной среды для работы бизнеса, всегда встречают поддержку правительства Пензенской области и одобрение Законодательного собрания региона.

«Предложил Михаилу Николаевичу продолжить трудиться в должности уполномоченного по защите прав предпринимателей и в следующий пятилетний срок. Готов поддержать его кандидатуру в Законодательном собрании», — сообщил губернатор.


