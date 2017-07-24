Иван Белозерцев предложил повышать уровень профподготовки учителей по итогам ЕГЭ Образование

Пенза, 24 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев предложил повышать уровень профессиональной подготовки учителей, основываясь на результатах единого государственного экзамена.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Надо проанализировать результаты сдачи единого государственного экзамена по каждому району, по каждому предмету. Посмотреть, где мы провалились, почему получены низкие результаты, и [начать] заниматься профессиональным обучением преподавателей по данным направлениям», — отметил глава региона.

По его словам, аналогичную работу необходимо провести и в сфере здравоохранения.

«На профессиональную учебу, повышение квалификации средств жалеть не стоит, но это должны быть знания, которые и учителя, и врачи могли бы применить на практике», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.