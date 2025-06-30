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Жительнице Пензенской области грозит до 3 лет лишения свободы за жестокое обращение с дочерью

09:14 | 30.06.2025 | Криминал

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Пенза, 30 июня 2025. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет грозит жительнице Пензенской области за жестокое обращение с малолетней дочерью. Об этом говорится в сообщении пресс-службы управления МВД России по региону.

Жительнице Пензенской области грозит до 3 лет лишения свободы за жестокое обращение с дочерью. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Полицейские установили, что злоумышленница 1990 года рождения под видом мер воспитательного характера наносила малолетней дочери 2021 года рождения телесные повреждения, причиняя ей боль, а также не обеспечивала нормальные условия для ее развития», — сказано в пресс-релизе.

В нем поясняется, что в связи с этим было принято решение об изъятии из семьи ребенка, находящегося в социально опасных условиях, возбуждено уголовное дело по ст. 156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

«Злоумышленница признала свою вину и пояснила, что причиной жестокого обращения с ребенком послужила личная неприязнь. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — отмечается в тексте.


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