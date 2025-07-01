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В Пензенской области за два года по нацпроекту отремонтируют примерно 230 км дорог

09:14 | 01.07.2025 | Общество

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Пенза, 1 июля 2025. PenzaNews. Примерно 230 км дорог будет отремонтировано в Пензенской области в ближайшие два года в рамках реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

В Пензенской области за два года по нацпроекту отремонтируют примерно 230 км дорог

Фото: Pnzreg.ru

«В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в ближайшие два года отремонтируем порядка 230 км дорог, из них 76 км будет введено в эксплуатацию в этом году. Уже приведено в порядок более 48 км дорожного покрытия, а также реконструирован мост через реку Шукшу в Лунинском районе», — написал он в своем Telegram-канале в минувший понедельник, 30 июня.

По словам главы региона, продолжается ремонт почти 23 км автодороги «Нижний Ломов — Наровчат — граница Пензенской области».

«На участке длиной 7 км от Наровчата и до границы с Республикой Мордовия укладка верхнего слоя дорожного покрытия уже завершена. На очереди второй отрезок длиной почти 16 км — от границы Нижнеломовского района с Наровчатским и до села Большая Кавендра», — пояснил Олег Мельниченко.

Он обратил внимание на то, что эта дорога соединяет Пензенскую область и Мордовию и входит в региональную опорную сеть.

«Здесь также проходит ряд туристических маршрутов, включая посещение жемчужины Пензенского края — Свято-Троицкого Сканова монастыря, поэтому хорошее состояние дороги важно и для местных жителей, и для гостей нашей области», — подчеркнул губернатор.


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