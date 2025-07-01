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В Пензенской области подведены итоги очередного этапа спецоперации в сфере транспорта

09:43 | 01.07.2025 | Общество

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Пенза, 1 июля 2025. PenzaNews. Пресс-служба управления ФСБ России по Пензенской области обнародовала итоги очередного этапа спецоперации в сфере транспорта, проведенного на дорогах региона совместно с УМВД и Росгвардией в период с 8 по 15 июня.

В Пензенской области подведены итоги очередного этапа спецоперации в сфере транспорта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено местонахождение пятерых граждан, находящихся в федеральном розыске, и одного — в международном (лица переданы инициаторам розыска); выявлено два лица, находившихся на территории Российской Федерации с нарушением требований миграционного законодательства», — говорится в сообщении.

В нем указано, что составлено 30 протоколов об административных правонарушениях в сфере миграционного законодательства.

«Составлено 80 протоколов об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности в области транспорта на общую сумму 1 млн. 261 тыс. рублей», — добавляется в пресс-релизе.

В сообщении уточняется, что из незаконного оборота изъято 126,54 грамма наркотического вещества растительного происхождения, возбуждено 10 уголовных дел.


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