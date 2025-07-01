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Олег Денисов прокомментировал ход работ по ремонту подпорной стены на улице 8 Марта в Пензе

09:28 | 01.07.2025 | Общество

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Пенза, 1 июля 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов прокомментировал ход работ по ремонту подпорной стены на улице 8 Марта по итогам выезда на место.

Олег Денисов прокомментировал ход работ по ремонту подпорной стены на улице 8 Марта в Пензе

Фото: T.me/denisov_ov

«Встретился с исполнителем работ по ремонту подпорной стенки на улице 8 Марта. Отклонение одной из ее плит у крайней правой полосы по направлению в город стало заметно в конце прошлого года. Принял решение ограничить движение транспорта в непосредственной близости от опасного участка», — написал он в своем Telegram-канале вечером в минувший понедельник, 30 июня.

По словам Олега Денисова, ремонт осуществляется в несколько этапов.

«На грунтовой поверхности в районе путепровода на улице Карпинского подрядчик приступил к заглублению в почву 10-метровых железных шпунтов. Конструкция из таких свай, сцепленных в замок, поможет избежать осыпания земли при замене плиты», — сообщил глава Пензы.

Он добавил, что в связи с этим потребовалось перенести в сторону две опоры контактной троллейбусной сети.

«Контролирую процесс лично», — подчеркнул Олег Денисов.

Глава города уточнил, что завершить работы планируется в июле.


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