14:06:21 Понедельник, 30 июня
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Три учреждения Пензенской области вошли в число лидеров программы «Школьный музей Победы»

10:06 | 30.06.2025 | Образование

Печать

Пенза, 30 июня 2025. PenzaNews. Три учреждения Пензенской области вошли в рейтинг образовательных организаций «Топ-200. Школьный музей Победы» по итогам 2024-2025 учебного года.

Три учреждения Пензенской области вошли в число лидеров программы «Школьный музей Победы». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Это музей молодежи Пензенской области многофункционального молодежного центра региона, музей советского быта средней школы №74 города Пензы и музейный комплекс средней школы имени Героя России Р.А. Китанина рабочего поселка Тамала.

Как сообщается на сайте всероссийской программы «Школьный музей Победы», в рейтинг включены представители 59 субъектов РФ, а также Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

«В преддверии каждого учебного года Музей Победы представляет педагогам и школьникам «календарь возможностей», включающий весь спектр мероприятий, конкурсов, проектов, акций и других событий, онлайн- и офлайнформата, дающих возможность расширить воспитательную работу школ в области исторического просвещения», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что участники программы активно включались в такие события, как съезд «Школьный музей Победы», конкурс межрегиональных проектов «История большой страны», акция «Музейный актив — команда страны», создание экспозиции «Путь к Победе», и другие.

«Во всероссийском рейтинге учитывалось активное использование информационно-методического портала «Школьный музей Победы», на котором представлены нормативно-правовая база работы школьного музея, педагогические разработки, видео-экскурсии и 3D-туры по экспозициям, новости школьных музеев из регионов», — сказано в сообщении.


Читайте также
Житель Белинского района стал жертвой мошенничества при покупке автомобиля Житель Липецкой области подозревается в краже двух автомобилей в Нижнем Ломове
Ремонтные работы в школе села Студенки ведутся со значительным отставанием от графика — прокуратура Мошенники выманили более 640 тыс. рублей у жителя Пензенского района
Ограничения в работе пензенского аэропорта продлены до 15.00 — губернатор В Каменском районе полицейские задержали работника предприятия, который похищал молочную продукцию
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама