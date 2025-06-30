Три учреждения Пензенской области вошли в число лидеров программы «Школьный музей Победы» Образование

Пенза, 30 июня 2025. PenzaNews. Три учреждения Пензенской области вошли в рейтинг образовательных организаций «Топ-200. Школьный музей Победы» по итогам 2024-2025 учебного года.

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Это музей молодежи Пензенской области многофункционального молодежного центра региона, музей советского быта средней школы №74 города Пензы и музейный комплекс средней школы имени Героя России Р.А. Китанина рабочего поселка Тамала.

Как сообщается на сайте всероссийской программы «Школьный музей Победы», в рейтинг включены представители 59 субъектов РФ, а также Белоруссии, Казахстана и Киргизии.

«В преддверии каждого учебного года Музей Победы представляет педагогам и школьникам «календарь возможностей», включающий весь спектр мероприятий, конкурсов, проектов, акций и других событий, онлайн- и офлайнформата, дающих возможность расширить воспитательную работу школ в области исторического просвещения», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что участники программы активно включались в такие события, как съезд «Школьный музей Победы», конкурс межрегиональных проектов «История большой страны», акция «Музейный актив — команда страны», создание экспозиции «Путь к Победе», и другие.

«Во всероссийском рейтинге учитывалось активное использование информационно-методического портала «Школьный музей Победы», на котором представлены нормативно-правовая база работы школьного музея, педагогические разработки, видео-экскурсии и 3D-туры по экспозициям, новости школьных музеев из регионов», — сказано в сообщении.