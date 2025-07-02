В Пензенской области планируется собрать 2,7 млн. тонн зерна АПК

Пенза, 2 июля 2025. PenzaNews. 2,7 млн. тонн зерна планируется собрать на территории Пензенской области в 2025 году. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«По 2025 году есть неплохой прогноз. Мы планируем произвести не менее 2,7 млн. тонн зерна, не менее 2,2 млн. тонн сахарной свеклы, 650 тыс. тонн масличных, 306 тыс. тонн картофеля, 101 тыс. тонн овощей», — сказал глава региона в ходе заседания областного правительства, которое он провел в режиме видеоконференции в минувший вторник, 1 июля.

По мнению Олега Мельниченко, это позволит загрузить мощности перерабатывающих предприятий, обеспечить население необходимыми продуктами, отрасль животноводства — сбалансированными кормами, а излишки направить на экспорт.

«Уровень готовности сельскохозяйственной техники составляет 100%, необходимый объем горюче-смазочных материалов имеется у сельскохозяйственных товаропроизводителей и на нефтебазах региона», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.