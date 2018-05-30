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Около 4 тыс. пензенских выпускников подали заявления на сдачу математики базового уровня

08:30 | 30.05.2018 | Образование

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Пенза, 30 мая 2018. PenzaNews. 3 тыс. 613 выпускников школ Пензенской области подали заявления на сдачу единого государственного экзамена базового уровня, который состоится в среду, 30 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

Около 4 тыс. пензенских выпускников подали заявления на сдачу математики базового уровня

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В области будет работать 45 пунктов проведения экзамена, из них 12 на дому», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что в Пензе экзамен будут сдавать на базе школ №№7, 12, 37, 52, 55, 66 и губернского лицея.

Математику базового уровня выбирают выпускники, которым не требуется предъявлять результаты экзамена в качестве вступительного испытания в вуз.

Свои результаты выпускники узнают не позднее 15 июня.

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