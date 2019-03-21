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Кикинский форум «Одаренные дети» пройдет в Каменском районе 23 марта

12:33 | 21.03.2019 | Образование

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Пенза, 21 марта 2019. PenzaNews. XVII кикинский форум «Одаренные дети» пройдет в селе Кикино Каменского района Пензенской области в предстоящую субботу, 23 марта.

Кикинский форум «Одаренные дети» пройдет в Каменском районе 23 марта. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования региона, на него подано более 200 работ учащихся из Пензенской области и Татарстана.

Будет проведен конкурс в нескольких номинациях, среди них — «Юный сказочник», «Краеведение (историческое и литературное)», «Туризм», «Народное творчество», «Экология», «Биология», «Вокал», «Танцы», «Информационные технологии и предпринимательство в медицине, промышленности, образовании, спорте и литературе», а также другие.

Форум организован с целью выявления и поощрения юных талантов и граждан, занимающих активную жизненную позицию.

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