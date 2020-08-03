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В пензенских вузах увеличено число бюджетных мест

11:10 | 03.08.2020 | Образование

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Пенза, 3 августа 2020. PenzaNews. Число бюджетных мест в вузах Пензенской области выросло по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков.

В пензенских вузах увеличено число бюджетных мест. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Почти 3 тыс. мест у нас бюджетных. Дополнительно [предусмотрено] более 300 мест», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 3 августа.

По словам Александра Воронкова, министерством организованы мероприятия, направленные на привлечение выпускников школ Пензенской области в местные вузы.

«Прежде всего огромная работа была проведена в [социальных] сетях. У нас под хештегами #выпускник2020 и #хочуучитьсявПензенскойобласти много материалов. В том числе вузы направляли. Сами студенты, обучающиеся в пензенских вузах, выкладывали материалы, что привлекает, конечно же, наших выпускников», — сказал он.

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