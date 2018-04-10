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В Пензе выяснят, сколько «Горводоканал» тратит на ремонт сетей

14:43 | 10.04.2018 | ЖКХ

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Пенза, 10 апреля 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев сообщил о предстоящей проверке деятельности ООО «Горводоканал», в ходе которой специалисты должны выяснить, соответствуют ли затраченные организацией на ремонт сетей в Пензе суммы денежным средствам, заложенным на эти цели.

В Пензе выяснят, сколько «Горводоканал» тратит на ремонт сетей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В тариф деньги закладываем на ремонт сетей. Вы их используете не в полном объеме — мне сегодня информация пришла», — сказал он, обращаясь к заместителю технического директора ООО «Горводоканал» Николаю Грунтову в ходе посещения стройплощадки Спасского кафедрального собора во вторник, 10 апреля.

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Вместе с тем глава региона отметил, что «это вопрос к руководителю, к собственнику и к городу».

«Должны менять сети. Например, в 2014 году заложили 37 млн. рублей, а потратили 14 млн. рублей. В 2015 году заложили, по-моему, 42 или 43 млн. рублей, а использовали 20 [млн. рублей]. А где остальные куда направили? В 2016 году заложили 56 млн., а истратили 28 или 30 [млн. рублей]», — добавил Иван Белозерцев.

По его словам, он намерен разобраться в сложившейся ситуации вместе с прокуратурой.

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