«Российские коммунальные системы» проведут вторую горячую линию о холодной воде ЖКХ

Пенза, 9 октября 2020. PenzaNews. Частный федеральный оператор водоснабжения и водоотведения «Российские коммунальные системы» («РКС») во второй раз проведет горячую линию о холодной воде, обратиться на которую смогут абоненты всех городов присутствия группы компаний, в том числе жители Пензы.

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Отвечать на вопросы о тарифах, начислениях и способах оплаты будет коммерческий директор «РКС» Светлана Логинова.

«Горячую линию о холодной воде я жду с нетерпением, потому что это самый эффективный и прямой канал коммуникации с нашими клиентами из разных городов. Благодаря линии мы получаем быструю обратную связь о своей работе, а абоненты — решение проблем», — отметила она.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе пензенского «Горводоканала», входящего в ГК «РКС», общение с клиентами в таком формате будет организовано в четверг, 15 октября.

Абоненты могут задать свои вопросы по телефону и электронной почте, которые указаны на официальном сайте компании , а также через мессенджеры WhatsApp и Telegram или изложить их в письменном виде и передать операционисту в клиентском офисе.

Первая прямая линия состоялась 9 сентября. За полтора часа по телефону поступило более 20 вопросов от абонентов из Петрозаводска, Самары, Пензы и Тамбова, на которые коммерческий директор «РКС» Светлана Логинова ответила в режиме реального времени. Наиболее частыми темами обращений стали качество водоснабжения, начисления в квитанциях, проблемы регистрации в личном кабинете и поверки в удаленном режиме в период пандемии.