Два газопровода в Старой Каменке будут оформлены в муниципальную собственность ЖКХ

Пенза, 22 ноября 2021. PenzaNews. Два газопровода протяженностью 115 и 77 метров, расположенные в селе Старая Каменка Пензенского района Пензенской области, будут оформлены в собственность муниципального образования по решению суда. Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

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«Прокуратура Пензенского района Пензенской области в ходе проверки исполнения законодательства о безопасности газовых сетей установила, что два газопровода в селе Старая Каменка протяженностью 77 и 115 метров стоят на учете в регистрирующем органе как бесхозяйные и не оформлены в муниципальную собственность. В марте 2021 прокурор района внес главе администрации района представление об устранении нарушений законодательства», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в связи с длительным неисполнением акта прокурорского реагирования в суд было направлено административное исковое заявление в интересах неопределенного круга лиц о признании незаконным бездействия администрации Старокаменского сельсовета и возложении на орган местного самоуправления обязанности принять меры к оформлению в собственность объектов коммунальной инфраструктуры.

«Требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Ответчик обязан в течение трех месяцев со дня вступления решения суда в законную силу оформить газовые сети в муниципальную собственность», — отмечается в тексте.

В сообщении подчеркивается, что исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры.