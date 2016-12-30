В Пензе в многоэтажном доме взорвался самогонный аппарат
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Пенза, 30 декабря 2016. PenzaNews. Самогонный аппарат взорвался в одной из квартир многоэтажного дома №168 на проспекте Строителей в Пензе.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
Инцидент произошел вечером в минувший четверг, 29 декабря.
Факт происшествия ИА «PenzaNews» подтвердили в полиции и МЧС, пояснив, что после сигнала от жителей о сильном хлопке на место выезжали специалисты экстренных служб.
По имеющейся информации, жильцы квартиры готовились к предстоящему Новому году — с учетом участившихся случаев массового отравления некачественным алкоголем они решили запастись продукцией собственного производства.
В результате произошедшего в помещении кухни выбило окно.
По словам соседей, разбившиеся стекла упали на припаркованную во дворе машину владельца квартиры.
Никто из людей при взрыве самогонного аппарата не пострадал.