В Пензе в многоэтажном доме взорвался самогонный аппарат Происшествия

Пенза, 30 декабря 2016. PenzaNews. Самогонный аппарат взорвался в одной из квартир многоэтажного дома №168 на проспекте Строителей в Пензе.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Инцидент произошел вечером в минувший четверг, 29 декабря.

Факт происшествия ИА «PenzaNews» подтвердили в полиции и МЧС, пояснив, что после сигнала от жителей о сильном хлопке на место выезжали специалисты экстренных служб.

По имеющейся информации, жильцы квартиры готовились к предстоящему Новому году — с учетом участившихся случаев массового отравления некачественным алкоголем они решили запастись продукцией собственного производства.

В результате произошедшего в помещении кухни выбило окно.

По словам соседей, разбившиеся стекла упали на припаркованную во дворе машину владельца квартиры.

Никто из людей при взрыве самогонного аппарата не пострадал.