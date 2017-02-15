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В Пензе выясняют обстоятельства гибели молодого мужчины под колесами поезда

15:19 | 15.02.2017 | Происшествия

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Пенза, 15 февраля 2017. PenzaNews. Сотрудники пензенского линейного отдела МВД России на транспорте устанавливают обстоятельства смерти мужчины 1982 года рождения, попавшего под колеса поезда на перегоне «Бессоновка — Пенза-IV».

В Пензе выясняют обстоятельства гибели молодого мужчины под колесами поезда

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как пояснила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь пензенского линейного отдела МВД России на транспорте Елена Модякова, во вторник, 14 февраля, о трагической гибели жителя Пензы сообщил машинист.

«В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств случившегося. Материалы будут направлены в приволжское следственное управление на транспорте СКР», — сказала собеседница агентства.

Появившаяся ранее в СМИ информация о том, что погибший в День святого Валентина решил свести счеты с жизнью, узнав об измене жены, пока не нашла официального подтверждения.
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