В Пензе выясняют обстоятельства гибели молодого мужчины под колесами поезда Происшествия

Пенза, 15 февраля 2017. PenzaNews. Сотрудники пензенского линейного отдела МВД России на транспорте устанавливают обстоятельства смерти мужчины 1982 года рождения, попавшего под колеса поезда на перегоне «Бессоновка — Пенза-IV».

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Как пояснила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь пензенского линейного отдела МВД России на транспорте Елена Модякова, во вторник, 14 февраля, о трагической гибели жителя Пензы сообщил машинист.

«В настоящее время проводится проверка всех обстоятельств случившегося. Материалы будут направлены в приволжское следственное управление на транспорте СКР», — сказала собеседница агентства.

Появившаяся ранее в СМИ информация о том, что погибший в День святого Валентина решил свести счеты с жизнью, узнав об измене жены, пока не нашла официального подтверждения.