В Пензе выясняют причину смерти мужчины, тело которого обнаружено в Суре Происшествия

Пенза, 25 мая 2021. PenzaNews. Судебно-медицинская экспертиза назначена с целью установления причины смерти мужчины 1988 года рождения, тело которого было обнаружено в реке Суре в черте Пензы. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что местонахождение 32-летнего жителя Пензенского района не было известно с 12 мая 2021 года. Заявление о его безвестном исчезновении в правоохранительные органы поступило от родственников. Днем 21 мая тело разыскиваемого обнаружено в реке Суре недалеко от 2-го Индустриального переулка в городе Пензе», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что по данному факту организована доследственная проверка.

«Следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств смерти мужчины», — пояснили в СУ СКР.