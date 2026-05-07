В Пензенской области 113 ветеранов получат подарочные наборы ко Дню Победы

07.05.2026

Пенза, 7 мая 2026. PenzaNews. 113 ветеранов Великой Отечественной войны в Пензенской области получат в преддверии Дня Победы подарочные наборы, включающие в себя продукты к праздничному столу, термос и поздравительную открытку от губернатора Олега Мельниченко. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства труда, социальной защиты и демографии региона.

«Подарочные наборы будут вручены следующим категориям ветеранов: инвалидам и участникам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, военнослужащим, проходившим службу в период с 1941 по 1945 годы не менее шести месяцев, а также жителям блокадного Ленинграда», — сказано в тексте.

Как отметила начальник отдела социального обслуживания населения Минтруда Пензенской области Елена Хромова, формированию подарочных наборов для ветеранов всегда уделяется большое внимание.

«Ежегодно мы подбираем памятный подарок для наших ветеранов — такой, чтобы оставался с ними долгие годы. В 2025 году это были радиоприемники с коллекцией песен военных лет, полюбившихся многим. В 2026 году мы дарим термосы с регулировкой температуры и символикой Дня Победы как знак нашей признательности. Мы помним о ветеранах, чтим их подвиг и гордимся их Победой», — сказала Елена Хромова, слова которой приводятся в сообщении.


