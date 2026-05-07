В Пензе осуждена женщина, распылившая содержимое перцового баллончика в лицо 82-летней соседки

07.05.2026 | Криминал

Пенза, 7 мая 2026. PenzaNews. 34-летняя жительница Пензы, распылившая содержимое перцового баллончика в лицо 82-летней соседки, признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Об этом говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Пензенской области.

«В суде установлено, что днем 22 марта 2025 года, находясь во дворе своего дома, в ходе возникшей конфликтной ситуации подсудимая распылила содержимое перцового баллончика в лицо 82-летней соседки. В результате противоправных действий молодой женщины пенсионерка получила химический ожог обоих глаз», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что женщина свою вину не признала.

«С учетом позиции государственного обвинителя судом ей было назначено наказание в виде 280 часов обязательных работ. В пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 100 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил», — уточняется в тексте.


