Жительница Пензенской области стала жертвой мошенничества при попытке купить автомобиль за 3,5 млн. рублей

12:20 | 07.05.2026 | Криминал

Пенза, 7 мая 2026. PenzaNews. Жительница Каменского района Пензенской области 1979 года рождения стала жертвой мошенничества и лишилась 3,5 млн. рублей при попытке приобрести автомобиль.

«В ходе общения со своим давним знакомым она узнала о приобретении им автомобиля престижной марки через сеть интернет. Он рассказал ей, что связался с мужчиной – представителем компании по продаже транспортных средств, заказал желаемый автомобиль, перевел за него денежные средства и стал ждать доставку товара. Заинтересовавшись этим, потерпевшая попросила контакты продавца», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что она связалась с продавцом по телефону и обсудила с ним условия доставки машины.

«После беседы женщина заключила договор с собеседником на приобретение автомобиля, а затем, находясь в отделении банка, она перечислила на указанный продавцом банковский счет 3,5 млн. рублей. [...] Продавец назначил встречу в городе Смоленске для передачи автомобиля», — сказано в пресс-релизе.

В тексте отмечается, что в Смоленске автомашину женщина в итоге не получила, а продавец перестал выходить на связь.

«Осознав, что стала жертвой обмана, потерпевшая незамедлительно обратилась в полицию», — поясняется в сообщении.

В нем уточняется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


