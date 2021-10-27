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В Белинском районе дерево насмерть придавило мужчину, возбуждено уголовное дело

12:32 | 27.10.2021 | Происшествия

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Пенза, 27 октября 2021. PenzaNews. Уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности» возбуждено по факту гибели мужчины 1978 года рождения, которого насмерть придавило деревом в Белинском районе Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В Белинском районе дерево насмерть придавило мужчину, возбуждено уголовное дело. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, днем 14 октября 2021 года 43-летний мужчина вместе с тремя знакомыми осуществлял рубку деревьев на территории Каменского-Свищевского участкового лесничества в Белинском районе. При спиливании одно из деревьев упало на потерпевшего. От полученных телесных повреждений мужчина скончался», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что в настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего и закрепление доказательственной базы.

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