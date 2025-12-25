20:45:47 Четверг, 25 декабря
В ДТП в Белинском районе пострадали шесть человек

10:48 | 25.12.2025 | Происшествия

Пенза, 25 декабря 2025. PenzaNews. Шесть человек пострадали в результате столкновения автомобилей «Lada Granta» и «ВАЗ-21120», которое произошло на 1 км дороги «Волчково — Свищевка — Крыловка» в Белинском районе Пензенской области в минувшую среду, 24 декабря.

В ДТП в Белинском районе пострадали шесть человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, за рулем первой легковушки находился мужчина 1974 года рождения, вторым автомобилем управлял мужчина 1982 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «ВАЗ-21120» [...] после оказания медицинской помощи был отпущен. Три пассажира автомобиля «ВАЗ-21120» — женщины 1958, 1977 и 1979 годов рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы. Пассажиры автомобиля «Lada Granta» — женщины 1982 и 1970 годов рождения — получили телесные повреждения и были госпитализированы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.


Актуальное

