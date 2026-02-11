Бастрыкин поручил возбудить дело по информации о нарушении прав жильцов многоквартирного дома на улице Красной в Пензе Криминал

Пенза, 11 февраля 2026. PenzaNews. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по информации о нарушении прав жильцов многоквартирного дома на улице Красной в Пензе.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В социальной сети сообщается о нарушении прав жильцов многоквартирного дома на улице Красной в городе Пензе, являющегося объектом культурного наследия регионального значения. В связи с несвоевременной очисткой кровли здания 1916 года постройки от снега и наледи помещения регулярно затапливаются, что приводит к необходимости отключения электроснабжения. Обращения граждан в профильные структуры результатов не принесли, мер к устранению нарушений не принимается», — говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале информационного центра СКР.

В нем добавляется, что в следственном управлении СКР по Пензенской области организована процессуальная проверка.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пензенской области Владимиру Викторовичу Игнатенкову возбудить уголовное дело и представить доклад о предварительных и окончательных результатах его расследования. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», — сказано в тексте.