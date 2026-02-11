13:58:44 Среда, 11 февраля
Виктор Галкин умер на 72-м году жизни

12:15 | 11.02.2026 | Общество

Пенза, 11 февраля 2026. PenzaNews. Директор ассоциации пензенских строителей, председатель общественного совета при министерстве строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области Виктор Галкин скончался на 72-м году жизни.

Фото: Minstroy.pnzreg.ru

«Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Пензенской области выражает соболезнования родным и близким в связи со скоропостижной кончиной председателя общественного совета при Минстрое Пензенской области, директора ассоциации пензенских строителей Галкина Виктора Александровича. Виктор Александрович был человек с большим опытом общественной и информационной работы. Настоящий друг. Талантливый организатор и спикер. Наставник, который всегда найдет слова ободрения и даст дельный совет. Человек с большой буквы. Такие люди оставляют после себя надежную и долгую память среди коллег и друзей», — говорится в некрологе, размещенном на сайте Минстроя региона.

«Виктор Галкин — почетный строитель России. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Пензенской областью», почетным знаком губернатора «Во славу земли Пензенской», а также наградами от Российского союза строителей. Виктор Александрович удостоен ордена Русской православной церкви благоверного князя Даниила Московского III степени за помощь в строительстве Спасского собора», — добавляется в тексте.

Место и время церемонии прощания с Виктором Галкиным станут известны позднее.


