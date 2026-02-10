12:04:53 Вторник, 10 февраля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В Пензе двое мужчин подозреваются в незаконном использовании SIM-боксов

10:55 | 10.02.2026 | Криминал

Печать

Пенза, 10 февраля 2026. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность двоих мужчин, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 274.3 УК РФ «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции».

В Пензе двое мужчин подозреваются в незаконном использовании SIM-боксов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Установлено, что злоумышленники, действуя из корыстной заинтересованности в составе группы лиц по предварительному сговору, обеспечили незаконное функционирование абонентского терминального устройства [...] с возможностью приема и передачи коротких текстовых сообщений и телефонных вызовов. В рамках проведенных оперативно-разыскных мероприятий получены данные о том, что изъятые SIM-боксы использовались неустановленными лицами в целях осуществления мошеннических действий в отношении граждан России и их возможной вербовки в пользу спецслужб Украины», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено УМВД России по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.


Читайте также
В Золотаревке огонь уничтожил жилой дом и гараж В Пензе росгвардейцы задержали пьяного посетителя ночного бара, который прожег углями от кальяна диван и стол
В ДТП на трассе в Пензенской области пострадала женщина-водитель Полиция разыскивает водителя, который насмерть сбил женщину в Белинском районе
При пожаре в селе Тепловка Лунинского района погибла пожилая женщина Жительница Городищенского района стала жертвой мошенничества при покупке автомобиля
Все новости
Актуальное

2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама