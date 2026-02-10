В Пензе двое мужчин подозреваются в незаконном использовании SIM-боксов Криминал

Пенза, 10 февраля 2026. PenzaNews. Сотрудники УФСБ России по Пензенской области выявили и пресекли противоправную деятельность двоих мужчин, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 274.3 УК РФ «Незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции».

«Установлено, что злоумышленники, действуя из корыстной заинтересованности в составе группы лиц по предварительному сговору, обеспечили незаконное функционирование абонентского терминального устройства [...] с возможностью приема и передачи коротких текстовых сообщений и телефонных вызовов. В рамках проведенных оперативно-разыскных мероприятий получены данные о том, что изъятые SIM-боксы использовались неустановленными лицами в целях осуществления мошеннических действий в отношении граждан России и их возможной вербовки в пользу спецслужб Украины», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСБ.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено УМВД России по Пензенской области.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на документирование дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов и обстоятельств, имеющих значение для расследования уголовного дела», — сказано в пресс-релизе.