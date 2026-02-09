В Мокшанском районе столкнулись большегруз и легковушка, пострадали два человека Происшествия

Пенза, 9 февраля 2026. PenzaNews. Два человека пострадали в результате столкновения легкового автомобиля «Kia Ceed» и грузовика «FAW» с полуприцепом, которое произошло на 598 км федеральной трассы М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области в минувшее воскресенье, 8 февраля.

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, транспортными средствами управляли водители 1982 и 1966 годов рождения.

«В результате происшествия пассажир автомобиля «Kia Ceed» – женщина 1986 года рождения получила телесные повреждения и была госпитализирована. Еще один пассажир — юноша 2008 года рождения — после оказания медицинской помощи был отпущен», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.