Прокуратура организовала проверку по факту обрушения части здания администрации Спасска Происшествия

Пенза, 9 февраля 2026. PenzaNews. Прокуратура Спасского района Пензенской области проводит проверку по факту обрушения части здания администрации города Спасска, которое является объектом культурного наследия регионального значения.

Фото: пресс-служба прокуратуры Пензенской области

«По поручению прокуратуры Пензенской области прокуратура Спасского района организовала проверку по факту обрушения части здания, являющегося объектом культурного наследия регионального значения. Предварительно установлено, что в вечернее время 8 февраля [...] произошло частичное обрушение объекта культурного наследия регионального значения «Здание казначейства», расположенного по адресу: Пензенская область, Спасский район, город Спасск, улица Красная, 26. В настоящее время в здании находилась администрация города Спасска. В результате происшествия пострадавших не имеется», — говорится в сообщении, размещенном на сайте прокуратуры Пензенской области.

В нем добавляется, что на место инцидента выезжали работники прокуратуры Спасского района.

«Прокуратура устанавливает причины и обстоятельства случившегося. В рамках организованной проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об охране объектов культурного наследия, в том числе требований охранного обязательства при содержании здания в надлежащем техническом состоянии, а также действиям (бездействию) уполномоченных должностных лиц. При наличии оснований будет решен вопрос о принятии необходимых мер прокурорского реагирования», — сказано в тексте.