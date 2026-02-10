В Пензе установлен особый противопожарный режим Общество

Пенза, 10 февраля 2026. PenzaNews. Особый противопожарный режим установлен на территории Пензы с 10 февраля. Соответствующее постановление подписал глава города Олег Денисов.

© Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Установить на территории города Пензы особый противопожарный режим с 10 февраля 2026 года до особого распоряжения», — говорится в документе.

В нем указано, что в этот период запрещено разведение костров, проведение всех видов пожароопасных работ с использованием открытого огня, кроме работ, проводимых в специально отведенных и оборудованных рабочих местах.

Главам администраций районов Пензы поручено продолжить работу по проведению еженедельных межведомственных профилактических рейдов в жилом секторе и местах массового пребывания людей, а также по пропаганде соблюдения мер пожарной безопасности.

В целях обеспечения беспрепятственного проезда пожарной и другой специальной техники к зданиям и сооружениям, пожарным гидрантам, водоемам руководителям организаций, осуществляющих управление МКД, председателям уличных комитетов, гаражных кооперативов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан рекомендовано не допускать на подведомственных территориях складирования сгораемых материалов, мусора, скопления снега и льда, перекрытия проездов.