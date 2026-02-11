13:58:17 Среда, 11 февраля
Знакомство в интернете обернулось для жителя Кузнецка потерей около 600 тыс. рублей

10:05 | 11.02.2026 | Криминал

Пенза, 11 февраля 2026. PenzaNews. Житель Кузнецка Пензенской области 1993 года рождения лишился около 600 тыс. рублей, поверив девушке, с которой познакомился в интернете.

По информации пресс-службы регионального УМВД, в ходе общения новая знакомая предложила способ дополнительного заработка путем покупки и продажи криптоактивов.

«Следуя указаниям собеседницы, мужчина создал криптокошелек на централизованной бирже, откуда в дальнейшем осуществлял обмен денежных средств на иностранную валюту. Спустя некоторое время собеседница предложила перенести дальнейшую деятельность на другой интернет-ресурс. Доверившись ей, кузнечанин зарегистрировал личный кабинет на указанном сайте и, оформив на свое имя кредит в размере около 600 тыс. рублей, пополнил баланс. После совершения указанных действий новая знакомая перестала выходить на связь, а доступ к личному кабинету сайта был заблокирован», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


